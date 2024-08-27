https://ria.ru/20240827/f-16-1968696876.html

Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше

Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше - РИА Новости, 27.08.2024

Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше

Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:50

2024-08-27T11:50

2024-08-27T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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нато

lockheed martin

f-16

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Польше, заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One. "В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион", - сказал он. По его словам, компания согласует свои планы с властями США и будет следовать их рекомендациям по части помощи Украине. Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, нато, lockheed martin , f-16