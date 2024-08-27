Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше
Lockheed Martin: переданные Киеву F-16 могли бы проходить обслуживание в Польше
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Польше, заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One.
"В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион", - сказал он.
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По его словам, компания согласует свои планы с властями США и будет следовать их рекомендациям по части помощи Украине.
Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.