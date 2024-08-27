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Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 27.08.2024 (обновлено: 11:51 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/f-16-1968696876.html
Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше
Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше - РИА Новости, 27.08.2024
Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше
Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:50
2024-08-27T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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нато
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Польше, заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One. "В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион", - сказал он. По его словам, компания согласует свои планы с властями США и будет следовать их рекомендациям по части помощи Украине. Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
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в мире, украина, сша, россия, нато, lockheed martin , f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Lockheed Martin , F-16
Lockheed Martin готова обслуживать переданные Киеву F-16 в Польше

Lockheed Martin: переданные Киеву F-16 могли бы проходить обслуживание в Польше

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истребители F-16, переданные Киеву странами Запада, могли бы проходить обслуживание в сервисном центре американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Польше, заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью порталу Defense One.
"В наших планах, чтобы это был центр регионального уровня, а Украина, безусловно, входит в этот регион", - сказал он.
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По его словам, компания согласует свои планы с властями США и будет следовать их рекомендациям по части помощи Украине.
Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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