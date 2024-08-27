https://ria.ru/20240827/efimov-1968711341.html

Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90%

Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90% - РИА Новости, 27.08.2024

Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90%

Строительная готовность культурно-досугового центра в Северном Бутове составляет около 90%, сейчас в нем завершают фасадные работы и отделку концертного зала,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:05

2024-08-27T14:05

2024-08-27T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительная готовность культурно-досугового центра в Северном Бутове составляет около 90%, сейчас в нем завершают фасадные работы и отделку концертного зала, сдать объект планируется до конца года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Объект возводится на участке площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. Его общая площадь превышает 3 тысячи квадратных метров. Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как уточняется в сообщении, центре будет три зоны: зрелищная с концертным залом, артистическими, гримерными и костюмерными; клубная со студиями раннего развития, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, хореографическими и музыкальными классами; а также административная.Культурно-досуговый центр в Северном Бутове строится по городской программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия".

https://ria.ru/20240827/efimov-1968629036.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы