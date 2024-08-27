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Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90% - РИА Новости, 27.08.2024
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14:05 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/efimov-1968711341.html
Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90%
Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90% - РИА Новости, 27.08.2024
Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90%
Строительная готовность культурно-досугового центра в Северном Бутове составляет около 90%, сейчас в нем завершают фасадные работы и отделку концертного зала,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:05
2024-08-27T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительная готовность культурно-досугового центра в Северном Бутове составляет около 90%, сейчас в нем завершают фасадные работы и отделку концертного зала, сдать объект планируется до конца года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Объект возводится на участке площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. Его общая площадь превышает 3 тысячи квадратных метров. Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Как уточняется в сообщении, центре будет три зоны: зрелищная с концертным залом, артистическими, гримерными и костюмерными; клубная со студиями раннего развития, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, хореографическими и музыкальными классами; а также административная.Культурно-досуговый центр в Северном Бутове строится по городской программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия".
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: культурно-досуговый центр в Северном Бутове готов на 90%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Строительная готовность культурно-досугового центра в Северном Бутове составляет около 90%, сейчас в нем завершают фасадные работы и отделку концертного зала, сдать объект планируется до конца года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Объект возводится на участке площадью 0,66 гектара по адресу: улица Грина, владение 1, корпус 3. Его общая площадь превышает 3 тысячи квадратных метров. Концертный зал рассчитан на 300 зрителей. Строительная готовность культурно-досугового центра составляет около 90%. До конца года полностью завершим все работы", – приводит его слова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Как уточняется в сообщении, центре будет три зоны: зрелищная с концертным залом, артистическими, гримерными и костюмерными; клубная со студиями раннего развития, живописи и графики, декоративно-прикладного творчества, хореографическими и музыкальными классами; а также административная.
Культурно-досуговый центр в Северном Бутове строится по городской программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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