https://ria.ru/20240827/efimov-1968629731.html

Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития

Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития - РИА Новости, 27.08.2024

Ефимов: Москва и Пекин обменялись опытом градостроительного развития

Власти Москвы реализуют концепцию "15-минутный город" для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктуры в шаговой доступности, при этом только за... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:05

2024-08-27T09:05

2024-08-27T12:01

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. Власти Москвы реализуют концепцию "15-минутный город" для обеспечения горожан необходимой социальной инфраструктуры в шаговой доступности, при этом только за семь месяцев 2024 года в столице построили порядка 50 таких объектов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Москва уделяет особое внимание обеспечению жителей социальной инфраструктурой. Только за 2023 год здесь возвели порядка 120 таких объектов, а за семь месяцев 2024-го – еще около 50", – заявил он на встрече с делегацией народного правительства Пекина во главе с заммэром города Му Пэном.Как обратил внимание Ефимов, наряду с концепцией "15-минутный город" реализуются программы комплексного развития территорий (КРТ) и реновации. "Так, в рамках первой планируется построить более 87 школ и 95 детских садов, которые смогут посещать свыше 70 тысяч детей. А в кварталах реновации город возведет более 50 учреждений образования, пять спортивных и культурных сооружений, 10 административных и других зданий", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.При этом Ефимов указал, что среди регионов России столица занимает лидирующую позицию по реализации КРТ.Как уточнили в пресс-релизе, сейчас в высокой степени проработки и реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Благодаря проектам КРТ в городе возведут свыше 52 миллионов "квадратов" недвижимости, половина из которых приходится на общественно-деловую, социальную или промышленную застройку. Так, в городе появится более 763 тысяч рабочих мест, а программа привлечет порядка 17,3 триллиона рублей инвестиций.В сообщении добавляется, что для программы реновации в столице подобрана 631 стартовая площадка, на них построят жилье общей площадью примерно 10,3 миллиона "квадратов". Благодаря программе возможность переехать в новостройки получат около 1 миллиона жителей 5176 старых домов, причем свыше 169 тысяч горожан приступили к переезду или уже закончили переселение.

https://ria.ru/20240826/efimov-1968481419.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы