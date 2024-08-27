https://ria.ru/20240827/efimov-1968628727.html

Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ

Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ - РИА Новости, 27.08.2024

Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ

На севере Москвы реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря им в городе появится порядка 68,2 тысячи рабочих мест, рассказал... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:07

2024-08-27T09:07

2024-08-27T09:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. На севере Москвы реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря им в городе появится порядка 68,2 тысячи рабочих мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сегодня в столице активно реализуются 88 проектов комплексного развития территорий, 14 из них площадью свыше 252 гектаров находятся на севере города. Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появится более 6,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. По итогам реализации проектов создадут около 68,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра обратил внимание, что вложения в проекты составят около 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 100 миллиардов рублей.В пресс-релизе отмечается, что инвесторы занимаются редевелопментом 11 площадок общей площадью свыше 242 гектаров, а остальные территории реорганизуют назначенные столицей операторы.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что на территории 11 районов Москвы появится свыше 3,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 615 тысяч "квадратов" для реновации и других нужд города. "Свыше 2,6 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и социальные объекты, где смогут работать, учиться, получать медицинские и другие услуги жители новых кварталов, а также современные производства", – добавил он.По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведение жилья в рамках проектов КРТ позволит ускорить реализацию программы реновации. При этом более 20 тысяч москвичей получат новое жилье на севере столицы благодаря программе комплексного развития территорий.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240826/efimov-1968356096.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы