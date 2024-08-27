Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/efimov-1968628727.html
Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ
Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ - РИА Новости, 27.08.2024
Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ
На севере Москвы реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря им в городе появится порядка 68,2 тысячи рабочих мест, рассказал... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:07
2024-08-27T09:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b5ca1e7c56cd31a350667a9be84f4.jpg
МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. На севере Москвы реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря им в городе появится порядка 68,2 тысячи рабочих мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Сегодня в столице активно реализуются 88 проектов комплексного развития территорий, 14 из них площадью свыше 252 гектаров находятся на севере города. Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появится более 6,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. По итогам реализации проектов создадут около 68,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра обратил внимание, что вложения в проекты составят около 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 100 миллиардов рублей.В пресс-релизе отмечается, что инвесторы занимаются редевелопментом 11 площадок общей площадью свыше 242 гектаров, а остальные территории реорганизуют назначенные столицей операторы.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что на территории 11 районов Москвы появится свыше 3,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 615 тысяч "квадратов" для реновации и других нужд города. "Свыше 2,6 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и социальные объекты, где смогут работать, учиться, получать медицинские и другие услуги жители новых кварталов, а также современные производства", – добавил он.По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведение жилья в рамках проектов КРТ позволит ускорить реализацию программы реновации. При этом более 20 тысяч москвичей получат новое жилье на севере столицы благодаря программе комплексного развития территорий.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240826/efimov-1968356096.html
https://ria.ru/20240824/efimov-1968135089.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bee5e4029b384ff2d51b939927608753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на севере Москвы возведут предприятия и соцобъекты по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 августа - РИА Новости. На севере Москвы реализуется 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), благодаря им в городе появится порядка 68,2 тысячи рабочих мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Сегодня в столице активно реализуются 88 проектов комплексного развития территорий, 14 из них площадью свыше 252 гектаров находятся на севере города. Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появится более 6,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости. По итогам реализации проектов создадут около 68,2 тысячи рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Ефимов: в московской Котловке по КРТ реорганизуют до шести гектаров земли
Вчера, 09:08
Заммэра обратил внимание, что вложения в проекты составят около 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 100 миллиардов рублей.
В пресс-релизе отмечается, что инвесторы занимаются редевелопментом 11 площадок общей площадью свыше 242 гектаров, а остальные территории реорганизуют назначенные столицей операторы.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман указал, что на территории 11 районов Москвы появится свыше 3,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 615 тысяч "квадратов" для реновации и других нужд города. "Свыше 2,6 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые и социальные объекты, где смогут работать, учиться, получать медицинские и другие услуги жители новых кварталов, а также современные производства", – добавил он.
По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, возведение жилья в рамках проектов КРТ позволит ускорить реализацию программы реновации. При этом более 20 тысяч москвичей получат новое жилье на севере столицы благодаря программе комплексного развития территорий.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ
24 августа, 12:09
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала