Рейтинг@Mail.ru
Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай" - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:01 27.08.2024 (обновлено: 17:04 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/dyuzhev-1968799589.html
Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"
Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай" - РИА Новости, 27.08.2024
Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"
Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале "Гудбай", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:01
2024-08-27T17:04
шоубиз
сша
россия
америка
джо байден
дмитрий дюжев
центральное разведывательное управление (цру)
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968800117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a38252a44381220321ee64f743ac91c.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале "Гудбай", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. "Телеканал ТНТ и кинокомпания "1-2-3 Production" объявляют о начале съемок комедийного сериала "Гудбай" о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев. Премьера сериала "Гудбай" состоится на телеканале ТНТ", - говорится в сообщении. По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча. Дюжев отметил, что ему нравятся роли, благодаря которым он может расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком. "На мой взгляд, это одна из ключевых задач актера – искать новые характеры новых персонажей. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история", - сказал актер, слова которого цитирует пресс-служба. В проекте также снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта выступает Евгений Невский.
https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html
https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html
сша
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968800117_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_80ddcd815de1b0c1332f5f29f0c880ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, америка, джо байден, дмитрий дюжев, центральное разведывательное управление (цру), новости культуры
Шоубиз, США, Россия, Америка, Джо Байден, Дмитрий Дюжев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Новости культуры
Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"

ТНТ: Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"

© Фото : ТНТДмитрий Дюжев в роли Джо Байдена на съемках комедийного сериала "Гудбай"
Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена на съемках комедийного сериала Гудбай - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : ТНТ
Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена на съемках комедийного сериала "Гудбай". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале "Гудбай", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
"Телеканал ТНТ и кинокомпания "1-2-3 Production" объявляют о начале съемок комедийного сериала "Гудбай" о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев. Премьера сериала "Гудбай" состоится на телеканале ТНТ", - говорится в сообщении.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
"Служу России". Shaman прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки
22 июля, 02:24
По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча.
Дюжев отметил, что ему нравятся роли, благодаря которым он может расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком.
"На мой взгляд, это одна из ключевых задач актера – искать новые характеры новых персонажей. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история", - сказал актер, слова которого цитирует пресс-служба.
В проекте также снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта выступает Евгений Невский.
Актеры Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева (слева направо) во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Много премьер, эксперименты и звезды: в Маяковке прошел сбор труппы
Вчера, 13:13
 
ШоубизСШАРоссияАмерикаДжо БайденДмитрий ДюжевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала