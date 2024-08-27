https://ria.ru/20240827/dyuzhev-1968799589.html

Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"

Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай" - РИА Новости, 27.08.2024

Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай"

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале "Гудбай", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:01

2024-08-27T17:01

2024-08-27T17:04

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев сыграет президента США Джо Байдена в новом сериале "Гудбай", сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. "Телеканал ТНТ и кинокомпания "1-2-3 Production" объявляют о начале съемок комедийного сериала "Гудбай" о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность. Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев. Премьера сериала "Гудбай" состоится на телеканале ТНТ", - говорится в сообщении. По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча. Дюжев отметил, что ему нравятся роли, благодаря которым он может расширить свой актерский диапазон и буквально побыть другим человеком. "На мой взгляд, это одна из ключевых задач актера – искать новые характеры новых персонажей. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история", - сказал актер, слова которого цитирует пресс-служба. В проекте также снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта выступает Евгений Невский.

https://ria.ru/20240722/shaman-1961111999.html

https://ria.ru/20240827/teatr-1968667798.html

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сша, россия, америка, джо байден, дмитрий дюжев, центральное разведывательное управление (цру), новости культуры