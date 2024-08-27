https://ria.ru/20240827/durov-1968774391.html

Сербский политолог предположил, что дальше будет с Дуровым

Сербский политолог предположил, что дальше будет с Дуровым - РИА Новости, 27.08.2024

Сербский политолог предположил, что дальше будет с Дуровым

Основатель Telegram Павел Дуров вряд ли согласится передать ключи от шифрования властям Франции и получит обвинительный приговор, считает политолог Душан... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:47

2024-08-27T15:47

2024-08-27T15:49

в мире

технологии

павел дуров

эммануэль макрон

александр вучич

viber

rafale

задержание павла дурова во франции

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БЕЛГРАД, 27 авг - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров вряд ли согласится передать ключи от шифрования властям Франции и получит обвинительный приговор, считает политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура подозревает его в отказе сотрудничать с правоохранителями этой страны. "Думаю, сейчас давят на Дурова, чтобы он дал французским спецслужбам доступ к расшифровке Telegram. Сомневаюсь, что он на это согласится, потому что это разрушит всю его систему, все бы отказались от использования мессенджера. Он откажется и получит обвинительный вердикт суда во Франции. Возможно ли под давлением РФ, международных организаций и НКО позже получить помилование или досрочный выход на свободу, пока тяжело сказать", - заявил он РИА Новости. По его словам, пользователи все больше переходят на этот мессенджер как раз из-за его защищенности и безопасности разговоров в нем. "Популярность Telegram растет в Сербии, сейчас он... За последние два-три года этот мессенджер показал большой рост числа пользователей, вижу по тому, что выросло число контактов, с которыми общаюсь с помощью Telegram… Знаем, что написанное в других мессенджерах могут читать разные стороны", - сказал Пророкович. За задержанием Дурова стоит желание властей Франции получить доступ к шифрам Telegram по аналогии с Viber и WhatsApp и Facebook* , утверждает он. "Большинство политиков в Европе не хочет этого признавать, но свобода слова и неприкосновенность коммуникаций игнорируются еще от "Патриотического акта" США после террористических атак в 2001 году", - добавил политолог. По его словам, в ходе ожидаемого 29-30 августа визита в Белград французского президента Эммануэля Макрона полностью исключено какое-либо участие в ситуации и затрагивание дела Дурова в переговорах со стороны президента Сербии Александра Вучича. "Макрон прилетает, чтобы продвигать сделку по продаже Сербии истребителей Rafale, вести разговоры о добыче лития на западе страны, у Сербии и Франции есть много совместных инвестпроектов. Думаю, что Вучич рассчитывает на то, что Макрон поможет ему в амортизации давления Запада, прежде всего - фигур из окружения президента США Джозефа Байдена и из ФРГ, ему нужен кто-то на Западе, чтобы смягчить это давление на Белград", - подчеркнул эксперт. Глава сербского государства вечером в понедельник заявил в телеэфире об аресте основателя Telegram Павла Дурова во Франции, что "в мире все стало искажено, Запад меняет реалии ради своих интересов". В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, павел дуров, эммануэль макрон, александр вучич, viber, rafale, задержание павла дурова во франции