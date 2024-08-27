https://ria.ru/20240827/durov-1968756683.html

Лукашенко прокомментировал задержание Дурова во Франции

Лукашенко прокомментировал задержание Дурова во Франции - РИА Новости, 27.08.2024

Лукашенко прокомментировал задержание Дурова во Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, у комментарии насчет задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что не осуждает французские... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:54

2024-08-27T14:54

2024-08-27T14:54

в мире

павел дуров

александр лукашенко

владимир путин

задержание павла дурова во франции

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МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, у комментарии насчет задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что не осуждает французские власти, по его словам, если человек виноват, нужно за это отвечать. Как указал белорусский лидер, многие из тех, кто плохо учился в школе, потом начинают критиковать власть и говорят, что где-то на Западе, например, во Франции, лучше, чем на родине. "Видели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю. Они правильно поступают. Дуровы - не Дуровы… Виноват - иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они?" – приводит слова Лукашенко на Республиканском педсовете в Минске Sputnik Беларусь. По его словам, президент России Владимир Путин как-то рассказал ему об одном из разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это было после выборов в Белоруссии в 2020 году, и французский лидер в том телефонном разговоре с российским главой государства упомянул белорусских политзаключенных. "При этом в самой Франции в то же время бушевали акции "желтых жилетов". "Помните, они мочили там, не глядя на то, женщина - не женщина. И Путин рассказывает: "А я ему говорю: Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится". Вы же, говорит, без разбору бьете всех там - женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко. А он говорит: "Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура", - отметил белорусский лидер. "Знаете, демократия - это "можно женщину головой о стенку, кровь хлещет во все стороны". В Америке можно там чернокожего задушить и ничего не будет. А сегодня Дурова арестовали. Поэтому я хочу, чтобы вы вот это прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам", - добавил Лукашенко. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, павел дуров, александр лукашенко, владимир путин, задержание павла дурова во франции