https://ria.ru/20240827/durov-1968740944.html
В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника
В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника - РИА Новости, 27.08.2024
В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника
Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова по сути является захватом заложника, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:11
2024-08-27T14:11
2024-08-27T14:37
павел дуров
султан хамзаев
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова по сути является захватом заложника, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления. "Это полноценный захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. Считаю, что Следственный комитет РФ должен возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ "Захват заложника", - такое мнение выразил Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости. Депутат считает, что французские власти намерены склонить Дурова к противозаконным действиям. "Мир наблюдает картину, когда законная французская власть с помощью ареста и запугивания подбивает Дурова к противозаконным действиям и разглашению конфиденциальной информации и личных данных (пользователей, - ред.) социальной сети. По сути, он является политическим заложником", - добавил парламентарий. По словам Хамзаева, власти Франции и США хотят "подмять" то, что им еще не принадлежит - независимую социальную сеть, которая не находится в их юрисдикции. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по вопросу о задержании Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20240826/durov-1968497721.html
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павел дуров, султан хамзаев, задержание павла дурова во франции, госдума рф
Павел Дуров, Султан Хамзаев, Задержание Павла Дурова во Франции, Госдума РФ
В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника
Хамзаев назвал задержание Дурова захватом заложника и призвал возбудить дело
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова по сути является захватом заложника, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления.
"Это полноценный захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. Считаю, что Следственный комитет РФ должен возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ "Захват заложника", - такое мнение выразил Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.
Депутат считает, что французские власти намерены склонить Дурова к противозаконным действиям.
"Мир наблюдает картину, когда законная французская власть с помощью ареста и запугивания подбивает Дурова к противозаконным действиям и разглашению конфиденциальной информации и личных данных (пользователей, - ред.) социальной сети. По сути, он является политическим заложником", - добавил парламентарий.
По словам Хамзаева, власти Франции и США хотят "подмять" то, что им еще не принадлежит - независимую социальную сеть, которая не находится в их юрисдикции.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по вопросу о задержании Дурова.