https://ria.ru/20240827/durov-1968740944.html

В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника

В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника - РИА Новости, 27.08.2024

В Госдуме назвали задержание Дурова захватом заложника

Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова по сути является захватом заложника, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:11

2024-08-27T14:11

2024-08-27T14:37

павел дуров

султан хамзаев

задержание павла дурова во франции

госдума рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова по сути является захватом заложника, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления. "Это полноценный захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. Считаю, что Следственный комитет РФ должен возбудить уголовное дело по статье 206 УК РФ "Захват заложника", - такое мнение выразил Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости. Депутат считает, что французские власти намерены склонить Дурова к противозаконным действиям. "Мир наблюдает картину, когда законная французская власть с помощью ареста и запугивания подбивает Дурова к противозаконным действиям и разглашению конфиденциальной информации и личных данных (пользователей, - ред.) социальной сети. По сути, он является политическим заложником", - добавил парламентарий. По словам Хамзаева, власти Франции и США хотят "подмять" то, что им еще не принадлежит - независимую социальную сеть, которая не находится в их юрисдикции. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по вопросу о задержании Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240826/durov-1968497721.html

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павел дуров, султан хамзаев, задержание павла дурова во франции, госдума рф