https://ria.ru/20240827/durov-1968721834.html

Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком

Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком - РИА Новости, 27.08.2024

Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком

Руководство Telegram после ареста основателя платформы Павла Дурова пойдет на сделку с властями западных государств, такое мнение высказал основатель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:21

2024-08-27T13:21

2024-08-27T13:21

задержание павла дурова во франции

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Руководство Telegram после ареста основателя платформы Павла Дурова пойдет на сделку с властями западных государств, такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления. "Вот главная проблема для пользователей Telegram. Павла больше не будет, если его не отпустят под залог. Его обвинили в преступном сговоре как члена преступной "группы". Это значит, что команде, которая сейчас управляет Telegram, придется либо пойти на сделку, либо столкнуться с теми же обвинениями. Они пойдут на сделку", - написал Дотком в соцсети Х. Он добавил, что с такой же ситуацией столкнулся его файлообменник Mega, когда его соучредители заключили сделку и передали ключи шифрования правительству США. По словам Доткома, Mega теперь принадлежит "глубинному государству" США и порекомендовал не пользоваться им. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html

https://ria.ru/20240827/durov-1968710394.html

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задержание павла дурова во франции, технологии, павел дуров