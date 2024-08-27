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Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
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13:21 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/durov-1968721834.html
Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком
Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком - РИА Новости, 27.08.2024
Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком
Руководство Telegram после ареста основателя платформы Павла Дурова пойдет на сделку с властями западных государств, такое мнение высказал основатель... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:21
2024-08-27T13:21
задержание павла дурова во франции
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Руководство Telegram после ареста основателя платформы Павла Дурова пойдет на сделку с властями западных государств, такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления. "Вот главная проблема для пользователей Telegram. Павла больше не будет, если его не отпустят под залог. Его обвинили в преступном сговоре как члена преступной "группы". Это значит, что команде, которая сейчас управляет Telegram, придется либо пойти на сделку, либо столкнуться с теми же обвинениями. Они пойдут на сделку", - написал Дотком в соцсети Х. Он добавил, что с такой же ситуацией столкнулся его файлообменник Mega, когда его соучредители заключили сделку и передали ключи шифрования правительству США. По словам Доткома, Mega теперь принадлежит "глубинному государству" США и порекомендовал не пользоваться им. Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/mask-1968656100.html
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задержание павла дурова во франции, технологии, павел дуров
Задержание Павла Дурова во Франции, Технологии, Павел Дуров
Telegram пойдет на сделку с властями западных государств, считает Дотком

Ким Дотком: Telegram придется пойти на сделку с властями западных государств

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве
Акции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Руководство Telegram после ареста основателя платформы Павла Дурова пойдет на сделку с властями западных государств, такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
Ранее в пресс-службе парижской прокуратуры сообщили РИА Новости, что дело, по которому допрашивают Дурова, касается 12 преступлений, большинство из которых – киберпреступления.
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"Вот главная проблема для пользователей Telegram. Павла больше не будет, если его не отпустят под залог. Его обвинили в преступном сговоре как члена преступной "группы". Это значит, что команде, которая сейчас управляет Telegram, придется либо пойти на сделку, либо столкнуться с теми же обвинениями. Они пойдут на сделку", - написал Дотком в соцсети Х.
Он добавил, что с такой же ситуацией столкнулся его файлообменник Mega, когда его соучредители заключили сделку и передали ключи шифрования правительству США. По словам Доткома, Mega теперь принадлежит "глубинному государству" США и порекомендовал не пользоваться им.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. По информации местной прессы, бизнесмен, у которого также есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. Основателю мессенджера среди прочего могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
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