https://ria.ru/20240827/durov-1968712391.html
В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты
В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты - РИА Новости, 27.08.2024
В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты
Россия надеется, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров обладает всеми возможностями для своей правовой защиты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:42
2024-08-27T12:42
2024-08-27T12:42
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технологии
павел дуров
дмитрий песков
эммануэль макрон
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров обладает всеми возможностями для своей правовой защиты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты", - заявил Песков журналистам. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Задержание Павла Дурова во Франции
В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты
Песков: Россия надеется, что у Дурова есть все возможности для правовой защиты
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров обладает всеми возможностями для своей правовой защиты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты", - заявил Песков журналистам.
В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу.
На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.