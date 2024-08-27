https://ria.ru/20240827/durov-1968712391.html

В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты

В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле надеются, что Дуров обладает всеми возможностями для защиты

Россия надеется, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров обладает всеми возможностями для своей правовой защиты, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:42

2024-08-27T12:42

2024-08-27T12:42

в мире

технологии

павел дуров

дмитрий песков

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия надеется, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров обладает всеми возможностями для своей правовой защиты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что господин Дуров обладает всеми необходимыми возможностями для организации своей правовой защиты", - заявил Песков журналистам. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции