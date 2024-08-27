https://ria.ru/20240827/durov-1968710394.html

В Кремле прокомментировали предъявленные Дурову обвинения

В Кремле прокомментировали предъявленные Дурову обвинения - РИА Новости, 27.08.2024

В Кремле прокомментировали предъявленные Дурову обвинения

Обвинения задержанному во Франции Павлу Дурову предъявлены серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:34

2024-08-27T12:34

2024-08-27T12:34

в мире

технологии

павел дуров

дмитрий песков

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968456581_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_06731f71771c2049572d511066b08ff7.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Обвинения задержанному во Франции Павлу Дурову предъявлены серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обвинения (Дурову - ред.) действительно предъявлены очень серьезные, они требуют не менее серьезной доказательной базы, в противном случае будет на лицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и прямого запугивания руководителя крупной компании. На лицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон", - сказал Песков журналистам. В прошлую субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Согласно заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным СМИ, бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок предварительного заключения Дурова истекает в среду. До его окончания Дуров должен предстать перед судом или быть отпущен на свободу. На фоне обвинений в нарушении свободы слова президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи. Посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова.

https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции