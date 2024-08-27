https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 27.08.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:27
2024-08-27T10:27
2024-08-27T10:28
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил региональный минздрав. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, во вторник на перекрестке улиц 8 Марта - Фурманова в уральской столице водитель автобуса "ПАЗ" отвлекся от управления и врезался в дерево. Пять пассажиров были доставлены в больницу, еще одному человеку помощь оказали на месте происшествия, от госпитализации он отказался. "По предварительной информации из городских больниц, у всех госпитализированных состояние средней тяжести. Зафиксированы переломы костей и травмы головы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
Пятеро пострадавших в ДТП в Екатеринбурге находятся в состоянии средней тяжести