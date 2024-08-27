https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале - РИА Новости, 27.08.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:27

2024-08-27T10:27

2024-08-27T10:28

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил региональный минздрав. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, во вторник на перекрестке улиц 8 Марта - Фурманова в уральской столице водитель автобуса "ПАЗ" отвлекся от управления и врезался в дерево. Пять пассажиров были доставлены в больницу, еще одному человеку помощь оказали на месте происшествия, от госпитализации он отказался. "По предварительной информации из городских больниц, у всех госпитализированных состояние средней тяжести. Зафиксированы переломы костей и травмы головы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

екатеринбург

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область