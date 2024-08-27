https://ria.ru/20240827/dtp-1968664589.html

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.08.2024

В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие

Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:38

2024-08-27T09:38

2024-08-27T09:42

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. "По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по маршруту 89 "УрФУ - Окраинная", отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург