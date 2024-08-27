https://ria.ru/20240827/dtp-1968664589.html
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.08.2024
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие
Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:38
2024-08-27T09:38
2024-08-27T09:42
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова. "По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по маршруту 89 "УрФУ - Окраинная", отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
екатеринбург
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, есть пострадавшие
В Екатеринбурге автобус врезался в дерево, пять человек пострадали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг - РИА Новости.
Пассажирский автобус врезался в дерево в центре Екатеринбурга, пять человек получили травмы, сообщает пресс-служба
региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова.
"По предварительной информации, водитель автобуса "ПАЗ", двигаясь по маршруту 89 "УрФУ - Окраинная", отвлекся от управления, вследствие чего потерял контроль и допустил наезд на препятствие в виде дерева. Пятерых пассажиров в настоящий момент осматривают медики, оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент аварии в автобусе находились семь пассажиров и водитель. По факту ДТП проводится проверка.