https://ria.ru/20240827/dodon-1968665850.html

Додон заявил о риске превращения Молдавии в колонию Запада

Додон заявил о риске превращения Молдавии в колонию Запада - РИА Новости, 27.08.2024

Додон заявил о риске превращения Молдавии в колонию Запада

Независимость Молдавии находится под угрозой, поскольку власти страны в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) стали... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:44

2024-08-27T09:44

2024-08-27T09:44

в мире

молдавия

кишинев

украина

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майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Независимость Молдавии находится под угрозой, поскольку власти страны в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) стали проводниками воли Запада и рискуют превратить республику в колонию, заявил РИА Новости бывший руководитель республики, глава оппозиционной Соцпартии Игорь Додон. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня объявления своей независимости. "Независимость Республики Молдова находится в подвешенном состоянии. Наша ситуация неоднозначна. Конституционно мы независимы, но фактически - страна сегодня руководима издалека, из западных канцелярий, а власть в Кишиневе является проводником воли западных кураторов и, в частности, власть ПДС является инструментом влияния со стороны одиозного клана Сорос", - заявил Додон. По его словам, если начатые в стране процессы продолжатся, то существуют реальные риски для потери формальной, конституционной независимости. В частности, Додон видит риск в запланированном на октябрь референдуме о внесении изменений в конституцию для евроинтеграции. "Он позволит власти изменить конституцию и включить в нее предпосылки для тотального закабаливания государства и превращения Молдавии в колонию и, более того, в военный плацдарм для НАТО. Именно поэтому Партия социалистов призвала к бойкоту этого злосчастного референдума. Мы будем бороться за нашу независимость, и президентские выборы - важный, ключевой этап в этой борьбе", - добавил Додон. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" - который подразумевает два варианта ответа: да или нет. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962037415.html

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962610356.html

молдавия

кишинев

украина

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в мире, молдавия, кишинев, украина, игорь додон, майя санду, евросоюз, нато