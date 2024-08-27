https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово - РИА Новости, 27.08.2024
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:01
2024-08-27T17:01
2024-08-27T17:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_473d82395961ad4f9ff97d45637ba04d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идет давление на Селидово. Я думаю, что этот населенный пункт тоже будет освобожден в ближайшее время, и так как украинцы не успели создать там линию обороны, возможно его удастся максимально сохранить", - сказал он в эфире Первого канала. Ранее стало известно, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e1aaec448c22ff6f63f85787cbc1ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
Кимаковский: следующим освобожденным населенным пунктом в ДНР станет Селидово