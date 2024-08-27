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"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово - РИА Новости, 27.08.2024
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:01
2024-08-27T17:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идет давление на Селидово. Я думаю, что этот населенный пункт тоже будет освобожден в ближайшее время, и так как украинцы не успели создать там линию обороны, возможно его удастся максимально сохранить", - сказал он в эфире Первого канала. Ранее стало известно, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово

Кимаковский: следующим освобожденным населенным пунктом в ДНР станет Селидово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Идет давление на Селидово. Я думаю, что этот населенный пункт тоже будет освобожден в ближайшее время, и так как украинцы не успели создать там линию обороны, возможно его удастся максимально сохранить", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее стало известно, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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