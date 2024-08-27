https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html

"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово

"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово - РИА Новости, 27.08.2024

"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово

Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:01

2024-08-27T17:01

2024-08-27T17:01

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следующим освобожденным ВС РФ населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "Идет давление на Селидово. Я думаю, что этот населенный пункт тоже будет освобожден в ближайшее время, и так как украинцы не успели создать там линию обороны, возможно его удастся максимально сохранить", - сказал он в эфире Первого канала. Ранее стало известно, что подразделения российской группировки "Центр" освободили населенный пункт Орловка в ДНР, уничтожив за сутки до 530 боевиков ВСУ.

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины