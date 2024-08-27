https://ria.ru/20240827/dnr-1968649877.html

В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов

В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.08.2024

В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС России в этом году уже уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T06:46

2024-08-27T06:46

2024-08-27T06:46

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России в этом году уже уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. "За этот год силами МЧС России по ДНР обследованы более 700 гектаров территории и уничтожены свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов... Беспилотные робототехнические комплексы позволяет быстро и безопасно подготовить территорию к обследованию вручную. Робот очищает местность от всех типов противопехотных мин и защищен от различных противотанковых мин", - приводит пресс-служба МЧС РФ слова главы ведомства Александра Куренкова. Помимо этого, в ДНР работает и сводный отряд МЧС, который разминировал еще порядка 224 гектаров и обнаружил более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов. Ранее в августе пресс-служба МЧС России сообщала, что сводный отряд из 64 пиротехников отправился на два месяц в ДНР и ЛНР для разминирования территории регионов. "По заявке одного из предприятий пиротехники ГУМЧС России по ЛНР обследовали территорию площадью 1,5 гектара у ряда электроопор в Родаковском районе. Были обнаружены 10 снарядов РСЗО "Град". Кроме того, ведется работа по обследованию территорий в Станично-Луганском районе и отрабатываются заявки от граждан", - добавляется в сообщении. В апреле ведомство сообщало, что пиротехники МЧС с 1 января обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров.

https://ria.ru/20240805/dnr-1964242595.html

https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)