Рейтинг@Mail.ru
В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/dnr-1968649877.html
В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов
В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов - РИА Новости, 27.08.2024
В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов
Пиротехники МЧС России в этом году уже уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T06:46
2024-08-27T06:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_0:34:1102:654_1920x0_80_0_0_98fbf2e4730bfb9e4dff7c113b9193b8.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России в этом году уже уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства. "За этот год силами МЧС России по ДНР обследованы более 700 гектаров территории и уничтожены свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов... Беспилотные робототехнические комплексы позволяет быстро и безопасно подготовить территорию к обследованию вручную. Робот очищает местность от всех типов противопехотных мин и защищен от различных противотанковых мин", - приводит пресс-служба МЧС РФ слова главы ведомства Александра Куренкова. Помимо этого, в ДНР работает и сводный отряд МЧС, который разминировал еще порядка 224 гектаров и обнаружил более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов. Ранее в августе пресс-служба МЧС России сообщала, что сводный отряд из 64 пиротехников отправился на два месяц в ДНР и ЛНР для разминирования территории регионов. "По заявке одного из предприятий пиротехники ГУМЧС России по ЛНР обследовали территорию площадью 1,5 гектара у ряда электроопор в Родаковском районе. Были обнаружены 10 снарядов РСЗО "Град". Кроме того, ведется работа по обследованию территорий в Станично-Луганском районе и отрабатываются заявки от граждан", - добавляется в сообщении. В апреле ведомство сообщало, что пиротехники МЧС с 1 января обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров.
https://ria.ru/20240805/dnr-1964242595.html
https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_7f8fc3f39ca02d8bdd2618d0351020b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР в этом году уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов

Пиротехники в 2024 году уничтожили в ДНР свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов

© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России
Пиротехники МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : МЧС России
Пиротехники МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пиротехники МЧС России в этом году уже уничтожили свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР, сообщает пресс-служба ведомства.
"За этот год силами МЧС России по ДНР обследованы более 700 гектаров территории и уничтожены свыше 20 тысяч взрывоопасных предметов... Беспилотные робототехнические комплексы позволяет быстро и безопасно подготовить территорию к обследованию вручную. Робот очищает местность от всех типов противопехотных мин и защищен от различных противотанковых мин", - приводит пресс-служба МЧС РФ слова главы ведомства Александра Куренкова.
Сапер со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В ДНР с начала года разминировали более 470 гектаров земли
5 августа, 18:00
Помимо этого, в ДНР работает и сводный отряд МЧС, который разминировал еще порядка 224 гектаров и обнаружил более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов.
Ранее в августе пресс-служба МЧС России сообщала, что сводный отряд из 64 пиротехников отправился на два месяц в ДНР и ЛНР для разминирования территории регионов.
"По заявке одного из предприятий пиротехники ГУМЧС России по ЛНР обследовали территорию площадью 1,5 гектара у ряда электроопор в Родаковском районе. Были обнаружены 10 снарядов РСЗО "Град". Кроме того, ведется работа по обследованию территорий в Станично-Луганском районе и отрабатываются заявки от граждан", - добавляется в сообщении.
В апреле ведомство сообщало, что пиротехники МЧС с 1 января обнаружили 258 взрывоопасных предметов в Луганской Народной Республике на площади более 36 гектаров.
Автобус, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
"Разминировал голыми руками". Как донецкий подросток спасает своих земляков
30 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала