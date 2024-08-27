https://ria.ru/20240827/dispanserizatsiya-1968792762.html

Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане

Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане - РИА Новости, 27.08.2024

Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане

Министерство здравоохранения Татарстана разработало и запустило в тестовом режиме сайт, посвященный диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:36

2024-08-27T16:36

2024-08-27T16:36

республика татарстан

диспансеризация

здравоохранение

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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана разработало и запустило в тестовом режиме сайт, посвященный диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель Минздрава. "Подготовлен и работает в тестовом режиме специализированный сайт, посвященный диспансеризации. Адрес сайта: диспансеризациярт.рф", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией - одно из ключевых направлений нацпроекта. Сайт о диспансеризации в Татарстане - это ноу-хау Минздрава республики, где стремятся охватить диспансеризацией максимальное количество жителей. Сайт работает на русском и татарском языках, есть версия для слабовидящих. На нем можно узнать порядок прохождения диспансеризации для всех возрастных групп, представлена вся нормативно-правовая документация, новости по данной теме. Также на сайте можно скачать анкету, чтобы дома ее заполнить в спокойной обстановке по представленным образцам. Если возникают дополнительные вопросы, на сайте можно подать заявку на обратную связь и на звонок по теме диспансеризации от колл-центра. По данным Минздрава Татарстана, из осмотренных в рамках диспансеризации и профосморов около 900 тысяч человек взрослого населения республики на дообследование (II этап) направлен каждый четвертый - 224 тысячи человек. По итогам диспансеризации взрослого населения за семь месяцев 2024 года впервые выявлен 841 случай злокачественных новообразований, 78,2% из них - на ранних стадиях (I-II). В 95% случаев опухоли, выявленные на I стадии, считаются излечимыми.

https://ria.ru/20240628/natsproekt-1956046703.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

диспансеризация, здравоохранение