https://ria.ru/20240827/dispanserizatsiya-1968792762.html
Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане
Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане - РИА Новости, 27.08.2024
Сайт о диспансеризации запущен в Татарстане
Министерство здравоохранения Татарстана разработало и запустило в тестовом режиме сайт, посвященный диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:36
2024-08-27T16:36
2024-08-27T16:36
республика татарстан
диспансеризация
здравоохранение
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КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана разработало и запустило в тестовом режиме сайт, посвященный диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель Минздрава. "Подготовлен и работает в тестовом режиме специализированный сайт, посвященный диспансеризации. Адрес сайта: диспансеризациярт.рф", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией - одно из ключевых направлений нацпроекта. Сайт о диспансеризации в Татарстане - это ноу-хау Минздрава республики, где стремятся охватить диспансеризацией максимальное количество жителей. Сайт работает на русском и татарском языках, есть версия для слабовидящих. На нем можно узнать порядок прохождения диспансеризации для всех возрастных групп, представлена вся нормативно-правовая документация, новости по данной теме. Также на сайте можно скачать анкету, чтобы дома ее заполнить в спокойной обстановке по представленным образцам. Если возникают дополнительные вопросы, на сайте можно подать заявку на обратную связь и на звонок по теме диспансеризации от колл-центра. По данным Минздрава Татарстана, из осмотренных в рамках диспансеризации и профосморов около 900 тысяч человек взрослого населения республики на дообследование (II этап) направлен каждый четвертый - 224 тысячи человек. По итогам диспансеризации взрослого населения за семь месяцев 2024 года впервые выявлен 841 случай злокачественных новообразований, 78,2% из них - на ранних стадиях (I-II). В 95% случаев опухоли, выявленные на I стадии, считаются излечимыми.
https://ria.ru/20240628/natsproekt-1956046703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диспансеризация, здравоохранение
Республика Татарстан, диспансеризация, Здравоохранение
КАЗАНЬ, 27 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Татарстана разработало и запустило в тестовом режиме сайт, посвященный диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель Минздрава.
"Подготовлен и работает в тестовом режиме специализированный сайт, посвященный диспансеризации. Адрес сайта: диспансеризациярт.рф", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", максимальный охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией - одно из ключевых направлений нацпроекта.
Сайт о диспансеризации
в Татарстане - это ноу-хау Минздрава республики, где стремятся охватить диспансеризацией максимальное количество жителей. Сайт работает на русском и татарском языках, есть версия для слабовидящих. На нем можно узнать порядок прохождения диспансеризации для всех возрастных групп, представлена вся нормативно-правовая документация, новости по данной теме.
Также на сайте можно скачать анкету, чтобы дома ее заполнить в спокойной обстановке по представленным образцам. Если возникают дополнительные вопросы, на сайте можно подать заявку на обратную связь и на звонок по теме диспансеризации от колл-центра.
По данным Минздрава Татарстана, из осмотренных в рамках диспансеризации и профосморов около 900 тысяч человек взрослого населения республики на дообследование (II этап) направлен каждый четвертый - 224 тысячи человек. По итогам диспансеризации взрослого населения за семь месяцев 2024 года впервые выявлен 841 случай злокачественных новообразований, 78,2% из них - на ранних стадиях (I-II). В 95% случаев опухоли, выявленные на I стадии, считаются излечимыми.