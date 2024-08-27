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Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма - РИА Новости, 27.08.2024
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20:54 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/diplomaty-1968847709.html
Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма
Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма - РИА Новости, 27.08.2024
Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма
Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии, сообщила российская дипмиссия. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:54
2024-08-27T20:54
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БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии, сообщила российская дипмиссия. “По случаю 80-й годовщины Словацкого национального восстания дипломаты посольства России вместе с представителями местных властей, членами Союза словацких борцов-антифашистов, общественностью принимают участие в памятных мероприятиях на территории страны”, - говорится в сообщении посольства. В информации уточняется, что “двадцать третьего августа сотрудник посольства в ходе состоявшейся под патронатом заместителя председателя правительства Словакии, министра обороны Роберта Калиняка акции возложил венок в городе Пезинок (Братиславский край) к памятнику Освободителям - солдатам Красной Армии, павшим при освобождении данного населенного пункта”. “Двадцать четвертого августа российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в населенном пункте Виносады (Братиславский край), где состоялась реконструкция боевых действий времен Второй мировой войны, а также в населенном пункте Скицов (Нитранский край), являвшийся центром партизанского сопротивления в Трибечских горах”, - проинформировали в посольстве. В мероприятии в Скицове приняли участие президент Словакии Петер Пеллегрини, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представители местных властей и Словацкого союза борцов-антифашистов. В дипмиссии сообщили, что в тот же день сотрудник посольства возложил цветы к мемориалу Словацкому национальному восстанию на холме Янков Вршок (Тренчинский край), где 80 лет назад действовала интернациональная партизанская бригады, в составе которой воевали и советские граждане. Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.
https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html
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в мире, словакия, россия, братиславский край, роберт калиняк, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Россия, Братиславский край, Роберт Калиняк, Петер Пеллегрини
Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма

Российские дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма

© Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku/TelegramДипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии
Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku/Telegram
Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии
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БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии, сообщила российская дипмиссия.
“По случаю 80-й годовщины Словацкого национального восстания дипломаты посольства России вместе с представителями местных властей, членами Союза словацких борцов-антифашистов, общественностью принимают участие в памятных мероприятиях на территории страны”, - говорится в сообщении посольства.
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В информации уточняется, что “двадцать третьего августа сотрудник посольства в ходе состоявшейся под патронатом заместителя председателя правительства Словакии, министра обороны Роберта Калиняка акции возложил венок в городе Пезинок (Братиславский край) к памятнику Освободителям - солдатам Красной Армии, павшим при освобождении данного населенного пункта”.
“Двадцать четвертого августа российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в населенном пункте Виносады (Братиславский край), где состоялась реконструкция боевых действий времен Второй мировой войны, а также в населенном пункте Скицов (Нитранский край), являвшийся центром партизанского сопротивления в Трибечских горах”, - проинформировали в посольстве.
В мероприятии в Скицове приняли участие президент Словакии Петер Пеллегрини, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представители местных властей и Словацкого союза борцов-антифашистов. В дипмиссии сообщили, что в тот же день сотрудник посольства возложил цветы к мемориалу Словацкому национальному восстанию на холме Янков Вршок (Тренчинский край), где 80 лет назад действовала интернациональная партизанская бригады, в составе которой воевали и советские граждане.
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.
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В миреСловакияРоссияБратиславский крайРоберт КалинякПетер Пеллегрини
 
 
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