https://ria.ru/20240827/diplomaty-1968847709.html

Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма

Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма - РИА Новости, 27.08.2024

Дипломаты почтили память героев, освободивших Словакию от фашизма

Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии, сообщила российская дипмиссия. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:54

2024-08-27T20:54

2024-08-27T20:54

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БРАТИСЛАВА, 27 авг - РИА Новости. Дипломаты посольства России приняли участие в памятных мероприятиях по случаю годовщины антифашистского восстания в Словакии, сообщила российская дипмиссия. “По случаю 80-й годовщины Словацкого национального восстания дипломаты посольства России вместе с представителями местных властей, членами Союза словацких борцов-антифашистов, общественностью принимают участие в памятных мероприятиях на территории страны”, - говорится в сообщении посольства. В информации уточняется, что “двадцать третьего августа сотрудник посольства в ходе состоявшейся под патронатом заместителя председателя правительства Словакии, министра обороны Роберта Калиняка акции возложил венок в городе Пезинок (Братиславский край) к памятнику Освободителям - солдатам Красной Армии, павшим при освобождении данного населенного пункта”. “Двадцать четвертого августа российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в населенном пункте Виносады (Братиславский край), где состоялась реконструкция боевых действий времен Второй мировой войны, а также в населенном пункте Скицов (Нитранский край), являвшийся центром партизанского сопротивления в Трибечских горах”, - проинформировали в посольстве. В мероприятии в Скицове приняли участие президент Словакии Петер Пеллегрини, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представители местных властей и Словацкого союза борцов-антифашистов. В дипмиссии сообщили, что в тот же день сотрудник посольства возложил цветы к мемориалу Словацкому национальному восстанию на холме Янков Вршок (Тренчинский край), где 80 лет назад действовала интернациональная партизанская бригады, в составе которой воевали и советские граждане. Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.

https://ria.ru/20240815/slovakija-1966369371.html

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

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в мире, словакия, россия, братиславский край, роберт калиняк, петер пеллегрини