https://ria.ru/20240827/delo-1968813757.html

Суд вернул в прокуратуру дело о взрывах в Мелитополе в период референдума

Суд вернул в прокуратуру дело о взрывах в Мелитополе в период референдума - РИА Новости, 27.08.2024

Суд вернул в прокуратуру дело о взрывах в Мелитополе в период референдума

Южный окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Романа Зарубаева и Артура Нестеренко, обвиняемых по делу о взрывах в Мелитополе в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:49

2024-08-27T17:49

2024-08-27T17:49

специальная военная операция на украине

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Романа Зарубаева и Артура Нестеренко, обвиняемых по делу о взрывах в Мелитополе в сентябре 2022 года, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд определил уголовное дело в отношении Зарубаева и Нестеренко возвратить прокурору Запорожской области для устранения препятствий его рассмотрения судом", - сказал собеседник агентства. Согласно определению суда, следствие считает, что подсудимые совершили взрывы в Запорожской области до ее вхождения в состав РФ, а уголовным законом предусмотрена отдельная ответственность за теракт вне пределов РФ, и данное преступление является более тяжким. По версии следствия, Зарубаев вступил в террористическое сообщество, созданное на территории Мелитополя в период с сентября по октябрь 2022 года. После этого он вовлек в террористическое сообщество своего знакомого Нестеренко. От неустановленных лиц, являвшихся руководителями сообщества, они получали через мессенджеры информацию о тайниках, в которых находились взрывные устройства. Также по заданию своих руководителей обвиняемые использовали взрывные устройства. Так, по данным следствия, они установили и привели в действие взрывное устройство у ворот дома одного из членов участковой комиссии референдума о выходе Запорожской области из состава Украины и о вхождении в состав РФ. Кроме того, Зарубаев обвиняется в том, что установил и подорвал взрывное устройство у здания 15-й школы города Мелитополя, в котором располагался избирательный участок по проведению референдума. Фигурантам инкриминировали участие в террористическом сообществе, незаконные действия, связанные с оборотом взрывных устройств и взрывчатых веществ, незаконное изготовление взрывных устройств, теракт. Также Нестеренко обвинили в незаконных действиях с оружием и боеприпасами к нему. В октябре 2023 года Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе одного из заседаний фигуранты признали свою вину. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20240827/zaderzhanie-1968795199.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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происшествия, россия, мелитополь, запорожская область, владимир путин