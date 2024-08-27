https://ria.ru/20240827/delo-1968768718.html

В Новгородской области завели дело после хождения ребенка по подоконнику

В Новгородской области завели дело после хождения ребенка по подоконнику - РИА Новости, 27.08.2024

В Новгородской области завели дело после хождения ребенка по подоконнику

Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности малолетнего ребенка, который ползал по подоконнику на 5-м этаже в городе Боровичи, сообщили РИА... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:27

2024-08-27T15:27

2024-08-27T16:05

происшествия

россия

боровичи

новгородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности малолетнего ребенка, который ползал по подоконнику на 5-м этаже в городе Боровичи, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Новгородской области. Видео, на котором маленький ребенок ползает по подоконному отливу на пятом этаже, было выложено 17 августа в группе "Честные Боровичи" в соцсети "ВКонтакте". Ребенок не только ползал, но и повис на откосе, а потом забрался обратно и с интересом смотрел вниз. На место были вызваны МЧС и полиция, которые сразу прибыли. Как уточняет пресс-служба УМВД по региону, полицейские обнаружили в квартире нетрезвую 34-летнюю женщину с сыном. 3-летний мальчик был передан органам опеки и помещен в социальный приют. Выяснилось, что ребенка и раньше изымали из семьи, но возвращали. Следователи регионального СК по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина вслед за полицией тоже начали проверку. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону, межмуниципальный отдел МВД России "Боровичский" возбудил уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности по статье 125 УК РФ и передал его в Следственный комитет. В СК уточнили, что дело возбуждено не против матери ребенка, а по факту оставления в опасности. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до одного года.

https://ria.ru/20240616/perm-1953240231.html

https://ria.ru/20240821/rebenok-1967656014.html

россия

боровичи

новгородская область

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происшествия, россия, боровичи, новгородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)