https://ria.ru/20240827/chasov_yar-1968646859.html
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром - РИА Новости, 27.08.2024
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром
Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:19
2024-08-27T05:19
2024-08-27T05:19
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы разведчиками "Южной" группировки войск была вскрыта попытка ротации артиллерийского расчета ВСУ на донецком направлении. Получив информацию, расчёт ударных беспилотников выдвинулся на заранее подготовленную позицию для удара по целям. В результате слаженных действий расчёт уничтожил 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и артиллерийский расчет украинских боевиков, а также сорвал ротацию вражеских подразделений в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240827/gaubitsa-1968646327.html
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в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром
Расчеты ударных БПЛА под Часовым Яром уничтожили гаубицу ВСУ, сорвав ротацию