Рейтинг@Mail.ru
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/chasov_yar-1968646859.html
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром - РИА Новости, 27.08.2024
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром
Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:19
2024-08-27T05:19
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы разведчиками "Южной" группировки войск была вскрыта попытка ротации артиллерийского расчета ВСУ на донецком направлении. Получив информацию, расчёт ударных беспилотников выдвинулся на заранее подготовленную позицию для удара по целям. В результате слаженных действий расчёт уничтожил 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и артиллерийский расчет украинских боевиков, а также сорвал ротацию вражеских подразделений в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240827/gaubitsa-1968646327.html
https://ria.ru/20240607/desant-1951200945.html
часов яр
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром

Расчеты ударных БПЛА под Часовым Яром уничтожили гаубицу ВСУ, сорвав ротацию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы разведчиками "Южной" группировки войск была вскрыта попытка ротации артиллерийского расчета ВСУ на донецком направлении.
Расчет буксируемой гаубицы Мста-Б группировки войск Днепр уничтожил танк ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Расчет гаубицы уничтожил танк ВСУ в Запорожской области
05:11
Получив информацию, расчёт ударных беспилотников выдвинулся на заранее подготовленную позицию для удара по целям.
В результате слаженных действий расчёт уничтожил 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и артиллерийский расчет украинских боевиков, а также сорвал ротацию вражеских подразделений в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.
Уничтожение бронетехники ВСУ под Часовым Яром бурятскими десантниками - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Бурятские десантники уничтожили бронетехнику ВСУ под Часовым Яром
7 июня, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала