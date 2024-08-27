https://ria.ru/20240827/chasov_yar-1968646859.html

Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром

Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром - РИА Новости, 27.08.2024

Расчеты ударных БПЛА сорвали ротацию ВСУ Часовым Яром

Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:19

2024-08-27T05:19

2024-08-27T05:19

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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Операторы расчетов ударных БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили артиллерийский расчет ВСУ на донецком направлении СВО в районе населенного пункта Часов Яр, сорвав ротацию противника, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Как сказано в сообщении ведомства, в ходе боевой работы разведчиками "Южной" группировки войск была вскрыта попытка ротации артиллерийского расчета ВСУ на донецком направлении. Получив информацию, расчёт ударных беспилотников выдвинулся на заранее подготовленную позицию для удара по целям. В результате слаженных действий расчёт уничтожил 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и артиллерийский расчет украинских боевиков, а также сорвал ротацию вражеских подразделений в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240827/gaubitsa-1968646327.html

https://ria.ru/20240607/desant-1951200945.html

часов яр

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в мире, часов яр, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины