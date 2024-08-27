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СМИ: подготовку британских военных сокращают ради повышения зарплат - РИА Новости, 27.08.2024
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04:59 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/britaniya-1968645352.html
СМИ: подготовку британских военных сокращают ради повышения зарплат
СМИ: подготовку британских военных сокращают ради повышения зарплат - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: подготовку британских военных сокращают ради повышения зарплат
Подготовку британских военнослужащих сокращают, чтобы обеспечить повышение зарплат в армии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T04:59
2024-08-27T04:59
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подготовку британских военнослужащих сокращают, чтобы обеспечить повышение зарплат в армии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного. Как подчеркивается в статье, ранее правительство страны распорядилось, чтобы военные руководители сэкономили 400 миллионов фунтов стерлингов для направления этих средств на повышение зарплат военнослужащим. Министр обороны Великобритании Джон Хили при этом заявил, что деньги должны быть выделены из существующего военного бюджета. "Жизненно важную для воинских частей подготовку сокращают, чтобы профинансировать повышение зарплат военнослужащим... Тренировки, которые предоставляют солдатам возможность отработать боевые навыки, отменяются, либо сокращаются их масштабы", - говорится в сообщении издания. По данным источников газеты, высшему военному руководству было дано указание использовать меньше боеприпасов во время тренировок. Один из неназванных высокопоставленных военных при этом заявил изданию, что солдатам буквально придется говорить "пиф-паф", притворяясь, что они стреляют. "Денег очень, очень мало. Военнослужащим тоже нравится быть активными - если они делают мало, страдает их моральный дух", - приводит издание слова высокопоставленного военного. Отмечается также, что, по данным источников газеты, сокращению могут подвергнуться учения солдат за границей. Ранее глава британского генштаба Роли Уокер заявил телеканалу Sky News, что Соединенному королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года. Ранее в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html
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великобритания, джон хили, в мире
Великобритания, Джон Хили, В мире
СМИ: подготовку британских военных сокращают ради повышения зарплат

Daily Mail: подготовку британских военных сокращают ради роста зарплат в армии

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau / Британский курсант Королевской военной академии
Британский курсант Королевской военной академии - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Caleb Barrieau /
Британский курсант Королевской военной академии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подготовку британских военнослужащих сокращают, чтобы обеспечить повышение зарплат в армии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного.
Как подчеркивается в статье, ранее правительство страны распорядилось, чтобы военные руководители сэкономили 400 миллионов фунтов стерлингов для направления этих средств на повышение зарплат военнослужащим. Министр обороны Великобритании Джон Хили при этом заявил, что деньги должны быть выделены из существующего военного бюджета.
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"Жизненно важную для воинских частей подготовку сокращают, чтобы профинансировать повышение зарплат военнослужащим... Тренировки, которые предоставляют солдатам возможность отработать боевые навыки, отменяются, либо сокращаются их масштабы", - говорится в сообщении издания.
По данным источников газеты, высшему военному руководству было дано указание использовать меньше боеприпасов во время тренировок. Один из неназванных высокопоставленных военных при этом заявил изданию, что солдатам буквально придется говорить "пиф-паф", притворяясь, что они стреляют.
"Денег очень, очень мало. Военнослужащим тоже нравится быть активными - если они делают мало, страдает их моральный дух", - приводит издание слова высокопоставленного военного.
Отмечается также, что, по данным источников газеты, сокращению могут подвергнуться учения солдат за границей.
Ранее глава британского генштаба Роли Уокер заявил телеканалу Sky News, что Соединенному королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года.
Ранее в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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