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Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство - РИА Новости, 27.08.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:43 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html
Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство
Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство - РИА Новости, 27.08.2024
Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство
Города Белгородской области Губкин, Новый Оскол, Бирюч и Короча стали победителями Национальной премии в сфере благоустройства городских территорий и получат... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:43
2024-08-27T12:43
белгородская область
губкин
новый оскол
вячеслав гладков
благоустройство
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БЕЛГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Города Белгородской области Губкин, Новый Оскол, Бирюч и Короча стали победителями Национальной премии в сфере благоустройства городских территорий и получат гранты в размере более 300 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем обращении в соцсетях Гладков рассказал о том, что завершился Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который проходил в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". "Национальная премия в сфере благоустройства городских территорий присуждена нашим городам: Губкину, Новому Осколу, Бирючу и Короче. 300 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на благоустройство этих населенных пунктов. Мы, как и обещали ещё в 2021 году, добавляем свои областные деньги. Уверен, что после реализации этих проектов города преобразятся на радость жителей и гостей нашей области", — поделился Гладков. От Белгородской области на премию было направлено пять заявок. Из них четыре проекта стали победителями: в Губкине это благоустройство общественной территории сквера по улице Лазарева, в Бирюче - концепция развития Соборной площади "Бирюченские ряды", в Короче – концепция благоустройства городской площади и прилегающей территории, а в Новом Осколе – центральная площадь с прилегающей территорией сквера по улице Славы. Общий размер федерального гранта для городов Белгородской области составил 309 миллионов рублей. Реализация проектов начнётся уже в 2025 году. В рамках I Национальной премии отмечены лучшие регионы, которые внесли значимый вклад в сферу городского развития и реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за последние пять лет. Белгородская область стала лауреатом премии "Лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды".
https://ria.ru/20240717/oblast-1960343915.html
https://ria.ru/20240708/gladkov-1958201226.html
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губкин, новый оскол, вячеслав гладков, благоустройство
Белгородская область, Губкин, Новый Оскол, Вячеслав Гладков, Благоустройство

Гладков назвал белгородские города, получившие гранты на благоустройство

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 27 авг – РИА Новости. Города Белгородской области Губкин, Новый Оскол, Бирюч и Короча стали победителями Национальной премии в сфере благоустройства городских территорий и получат гранты в размере более 300 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем обращении в соцсетях Гладков рассказал о том, что завершился Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который проходил в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на открытии Центра для комплексной реабилитации и высокотехнологичного протезирования - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Гладков принял участие в открытии белгородского филиала АО "ЦИТО"
17 июля, 19:35
"Национальная премия в сфере благоустройства городских территорий присуждена нашим городам: Губкину, Новому Осколу, Бирючу и Короче. 300 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета на благоустройство этих населенных пунктов. Мы, как и обещали ещё в 2021 году, добавляем свои областные деньги. Уверен, что после реализации этих проектов города преобразятся на радость жителей и гостей нашей области", — поделился Гладков.
От Белгородской области на премию было направлено пять заявок. Из них четыре проекта стали победителями: в Губкине это благоустройство общественной территории сквера по улице Лазарева, в Бирюче - концепция развития Соборной площади "Бирюченские ряды", в Короче – концепция благоустройства городской площади и прилегающей территории, а в Новом Осколе – центральная площадь с прилегающей территорией сквера по улице Славы.
Общий размер федерального гранта для городов Белгородской области составил 309 миллионов рублей. Реализация проектов начнётся уже в 2025 году.
В рамках I Национальной премии отмечены лучшие регионы, которые внесли значимый вклад в сферу городского развития и реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за последние пять лет. Белгородская область стала лауреатом премии "Лучший регион по взаимодействию с муниципальными образованиями по формированию комфортной городской среды".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 12:43
 
Белгородская областьГубкинНовый ОсколВячеслав ГладковБлагоустройство
 
 
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