https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968662356.html
Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад
Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад
Вывоз биологических материалов из Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:23
2024-08-27T09:23
2024-08-27T10:18
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вывоз биологических материалов из Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям этой страны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. "Обращаю ваше внимание, что сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольных президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями", - сказал Кириллов.Помимо Молдавии США для отвода подозрений начали активно включать Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660720.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, сша, майя санду, игорь кириллов, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Молдавия, США, Майя Санду, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад
МО России: США включают Молдавию и Румынию в схемы перевозки биоматериалов