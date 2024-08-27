https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968662356.html

Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад

Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад - РИА Новости, 27.08.2024

Минобороны рассказало о вывозе биоматериалов с Украины на Запад

Вывоз биологических материалов из Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:23

2024-08-27T09:23

2024-08-27T10:18

в мире

украина

молдавия

сша

майя санду

игорь кириллов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728598904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2af289b9ce0b603a535d5b909a041fba.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вывоз биологических материалов из Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду и медицинским учреждениям этой страны, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. "Обращаю ваше внимание, что сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольных президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями", - сказал Кириллов.Помимо Молдавии США для отвода подозрений начали активно включать Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660720.html

украина

молдавия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, молдавия, сша, майя санду, игорь кириллов, вооруженные силы рф