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Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС
Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:26
2024-08-27T20:26
2024-08-27T20:26
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михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
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ВЕНА, 27 авг — РИА Новости. Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего, Украине, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее во вторник Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от её местоположения. "На пресс-конференции в ходе сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: "не атакуйте атомные электростанции". Это чёткий сигнал, адресованный, прежде всего, украинской стороне", - написал Ульянов в социальной сети Х. Ранее Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.
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Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС
Постпред Ульянов: призыв Гросси не атаковать АЭС направлен Украине