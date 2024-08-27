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Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/bezopasnost-1968844802.html
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС
Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:26
2024-08-27T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
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ВЕНА, 27 авг — РИА Новости. Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего, Украине, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее во вторник Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от её местоположения. "На пресс-конференции в ходе сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: "не атакуйте атомные электростанции". Это чёткий сигнал, адресованный, прежде всего, украинской стороне", - написал Ульянов в социальной сети Х. Ранее Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.
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в мире, украина, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, курская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Курская АЭС, МАГАТЭ
Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС

Постпред Ульянов: призыв Гросси не атаковать АЭС направлен Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 27 авг — РИА Новости. Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего, Украине, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее во вторник Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от её местоположения.
Курская атомная электростанция
Вчера, 11:13
Инфографика
Курская атомная электростанцияПосмотреть
"На пресс-конференции в ходе сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: "не атакуйте атомные электростанции". Это чёткий сигнал, адресованный, прежде всего, украинской стороне", - написал Ульянов в социальной сети Х.
Ранее Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийКурская АЭСМАГАТЭ
 
 
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