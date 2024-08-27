https://ria.ru/20240827/bezopasnost-1968844802.html

Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС

Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС - РИА Новости, 27.08.2024

Ульянов прокомментировал призыв Гросси не атаковать Курскую АЭС

Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:26

2024-08-27T20:26

2024-08-27T20:26

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

вена

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

владимир зеленский

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ВЕНА, 27 авг — РИА Новости. Призыв генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не атаковать атомные электростанции, сделанный в ходе визита на Курскую АЭС, направлен, прежде всего, Украине, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее во вторник Гросси посетил Курскую АЭС на фоне начала боевых действий в Курской области. После визита Гросси заявил, что нападение на любую АЭС неприемлемо, независимо от её местоположения. "На пресс-конференции в ходе сегодняшнего визита на Курскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал: "не атакуйте атомные электростанции". Это чёткий сигнал, адресованный, прежде всего, украинской стороне", - написал Ульянов в социальной сети Х. Ранее Гросси заявил, что на следующей неделе посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

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в мире, украина, россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, курская аэс, магатэ