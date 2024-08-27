https://ria.ru/20240827/bespilotnik-1968653020.html
В Белгородской области сбили украинский БПЛА
В Белгородской области сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 27.08.2024
В Белгородской области сбили украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:48
2024-08-27T07:48
2024-08-27T07:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило во вторник Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа текущего года около 7.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240827/drony-1968651391.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
В Белгородской области сбили украинский БПЛА
Минобороны: ПВО сбила в Белгородской области БПЛА ВСУ