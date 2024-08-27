https://ria.ru/20240827/belousov-1968800885.html
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой - РИА Новости, 27.08.2024
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:03
2024-08-27T17:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов. Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На чем сейчас хотел бы акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – отметил Андрей Белоусов.
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Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий
Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий
2024-08-27T17:03
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россия, курская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой
Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся в зоне СВО
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов.
Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
"На чем сейчас хотел бы акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – отметил Андрей Белоусов.