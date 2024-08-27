https://ria.ru/20240827/belousov-1968800885.html

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой - РИА Новости, 27.08.2024

Белоусов потребовал улучшить обеспечение бойцов, находящихся на передовой

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:03

2024-08-27T17:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов. Под руководством министра состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На чем сейчас хотел бы акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача – обеспечить их всем необходимым", – отметил Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий 2024-08-27T17:03 true PT3M48S

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россия, курская область, андрей белоусов