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В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области
В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024
В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области
Еще пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T00:37
2024-08-27T00:37
2024-08-27T00:42
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгород
происшествия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате атак ВСУ ранены еще пять жителей нашей области. За медицинской помощью в Краснояружскую ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение. В селе повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел", - написал он в своем Telegram-канале.Помимо этого, в селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. "В результате детонации получили ранения три женщины. С различными осколочными ранениями они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждены стены", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812203.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгород, Происшествия
В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области
Гладков: в результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области