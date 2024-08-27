https://ria.ru/20240827/belgorodskaya_oblast-1968634889.html

В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области

В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области - РИА Новости, 27.08.2024

В результате атак ВСУ пострадали еще пять жителей Белгородской области

Еще пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T00:37

2024-08-27T00:37

2024-08-27T00:42

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгород

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В результате атак ВСУ ранены еще пять жителей нашей области. За медицинской помощью в Краснояружскую ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка Краснояружского района. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой на амбулаторное лечение. В селе повреждены три легковых автомобиля, один из которых сгорел", - написал он в своем Telegram-канале.Помимо этого, в селе Косилово Грайворонского городского округа дрон-камикадзе влетел в частный дом. "В результате детонации получили ранения три женщины. С различными осколочными ранениями они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждены стены", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240822/belgorod-1967812203.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгород, происшествия