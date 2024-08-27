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В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел - РИА Новости, 27.08.2024
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08:32 27.08.2024 (обновлено: 08:45 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/belgorodskaya-1968655997.html
В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел
В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел - РИА Новости, 27.08.2024
В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел
Власти Белгородской области в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат со вторника,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:32
2024-08-27T08:45
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат со вторника, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.Ранее губернатор заявлял, что в регионе из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов."Обстановка у нас продолжает оставаться сложной. Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работать через неделю. В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Вязовое будет ограничен въезд. Службы сформируют списки жителей на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Как подчеркнул глава области, по Колотиловке эта выплата осуществляется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел

Гладков: белгородские власти рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Власти Белгородской области в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое Краснояружского района ограничат со вторника, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Ранее губернатор заявлял, что в регионе из-за оперативной обстановки закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
"Обстановка у нас продолжает оставаться сложной. Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работать через неделю. В селе Вязовое Краснояружского района с сегодняшнего дня введен тот же режим, который действует в селе Колотиловка", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Вязовое будет ограничен въезд. Службы сформируют списки жителей на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. Как подчеркнул глава области, по Колотиловке эта выплата осуществляется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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