https://ria.ru/20240827/barnaul-1968688823.html

Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле

Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле - РИА Новости, 27.08.2024

Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле

Около 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле, производители продали и раздали более 10 тонн продуктов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

2024-08-27T11:37

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ , 27 авг – РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле, производители продали и раздали более 10 тонн продуктов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Около 30 тысяч человек побывали на III семейном фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья"… Во время фестиваля было продано, разыграно и продегустировано более 10 тонн продуктов", - говорится в сообщении. Фестиваль прошел в парке "Изумрудный". "Фестиваль укрепляет престиж алтайских брендов, а также помогает производителям выходить на крупные торговые сети. Во время мероприятия прошли закупочные сессии. Представители пяти торговых сетей ("Ашан", "Аникс", "Калина-Малина", "Магнит", X5 Retail) провели за день 130 переговоров с производителями разных продуктов питания – обсуждали ассортимент и возможность реализации товаров", - отмечает пресс-служба. Уточняется, что благодаря мероприятию алтайских продуктов на полках федеральных магазинов станет больше. По данным краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сейчас 60% ассортимента основных групп продовольствия в магазинах края – это товары местных производителей. У крупных ритейлеров около 40% объема продаж приходится на алтайские товары. "Свою продукцию в торговых сетях на территории региона реализуют свыше 200 местных компаний. Кроме того, более 100 алтайских предприятий через объекты сетевых торговых компаний имеют возможность поставлять свою продукцию за пределы края, в соседние сибирские регионы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240810/festival-1965412844.html

https://ria.ru/20240816/shakhmaty-1966663230.html

барнаул

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

барнаул