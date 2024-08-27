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Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле - РИА Новости, 27.08.2024
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Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
11:37 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/barnaul-1968688823.html
Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле
Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле - РИА Новости, 27.08.2024
Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле
Около 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле, производители продали и раздали более 10 тонн продуктов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:37
2024-08-27T11:37
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ , 27 авг – РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле, производители продали и раздали более 10 тонн продуктов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Около 30 тысяч человек побывали на III семейном фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья"… Во время фестиваля было продано, разыграно и продегустировано более 10 тонн продуктов", - говорится в сообщении. Фестиваль прошел в парке "Изумрудный". "Фестиваль укрепляет престиж алтайских брендов, а также помогает производителям выходить на крупные торговые сети. Во время мероприятия прошли закупочные сессии. Представители пяти торговых сетей ("Ашан", "Аникс", "Калина-Малина", "Магнит", X5 Retail) провели за день 130 переговоров с производителями разных продуктов питания – обсуждали ассортимент и возможность реализации товаров", - отмечает пресс-служба. Уточняется, что благодаря мероприятию алтайских продуктов на полках федеральных магазинов станет больше. По данным краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сейчас 60% ассортимента основных групп продовольствия в магазинах края – это товары местных производителей. У крупных ритейлеров около 40% объема продаж приходится на алтайские товары. "Свою продукцию в торговых сетях на территории региона реализуют свыше 200 местных компаний. Кроме того, более 100 алтайских предприятий через объекты сетевых торговых компаний имеют возможность поставлять свою продукцию за пределы края, в соседние сибирские регионы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/festival-1965412844.html
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барнаул
Алтайский край, Барнаул

Около 30 тысяч человек посетили фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле

© Фото : Telegram/Губернатор Алтайского края Виктор ТоменкоОколо 30 тыс человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле
Около 30 тыс человек посетили семейный фестиваль Алтайские бренды в Барнауле - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Telegram/Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Около 30 тыс человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 27 авг – РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле, производители продали и раздали более 10 тонн продуктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Около 30 тысяч человек побывали на III семейном фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья"… Во время фестиваля было продано, разыграно и продегустировано более 10 тонн продуктов", - говорится в сообщении.
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Фестиваль прошел в парке "Изумрудный".
"Фестиваль укрепляет престиж алтайских брендов, а также помогает производителям выходить на крупные торговые сети. Во время мероприятия прошли закупочные сессии. Представители пяти торговых сетей ("Ашан", "Аникс", "Калина-Малина", "Магнит", X5 Retail) провели за день 130 переговоров с производителями разных продуктов питания – обсуждали ассортимент и возможность реализации товаров", - отмечает пресс-служба.
Уточняется, что благодаря мероприятию алтайских продуктов на полках федеральных магазинов станет больше. По данным краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, сейчас 60% ассортимента основных групп продовольствия в магазинах края – это товары местных производителей. У крупных ритейлеров около 40% объема продаж приходится на алтайские товары.
"Свою продукцию в торговых сетях на территории региона реализуют свыше 200 местных компаний. Кроме того, более 100 алтайских предприятий через объекты сетевых торговых компаний имеют возможность поставлять свою продукцию за пределы края, в соседние сибирские регионы", - говорится в сообщении.
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