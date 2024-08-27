https://ria.ru/20240827/aviatsija-1968663795.html

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине - РИА Новости, 27.08.2024

Польша подняла авиацию из-за "российской активности" на Украине

Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:31

2024-08-27T09:31

2024-08-27T10:20

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ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо второй день подряд якобы из-за действий РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. "В юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, связанный с работой в нашем воздушном пространстве польской и союзной военной авиации", - говорится в сообщении. Утверждается, что якобы в связи с работой российской дальней авиации на Украине "были начаты все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности польского воздушного пространства". В понедельник утром польские военные также поднимали авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы влетел неопознанный беспилотник, который до сих пор ищут. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240827/polsha-1968640483.html

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в мире, украина, россия, польша, дмитрий песков, вооруженные силы украины