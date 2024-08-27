https://ria.ru/20240827/alaudinov-1968737628.html

Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области

Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале перечислил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:01

2024-08-27T14:01

2024-08-27T14:01

специальная военная операция на украине

россия

курская область

апты алаудинов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале перечислил бригады, которые ВСУ перебрасывали в Курскую область, все они остановлены. "Шестьдесят первая бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ую бригаду, наверху 95-ую бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению", - сказал Алаудинов в видеоролике. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240827/kurskaya_oblast-1968635820.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф