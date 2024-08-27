Алаудинов перечислил бригады ВСУ, остановленные в Курской области
Алаудинов перечислил бригады, которые ВСУ перебрасывали в Курскую область
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале перечислил бригады, которые ВСУ перебрасывали в Курскую область, все они остановлены.
"Шестьдесят первая бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ую бригаду, наверху 95-ую бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению", - сказал Алаудинов в видеоролике.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что число военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18