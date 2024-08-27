https://ria.ru/20240827/aes-1968799048.html

Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев

Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024

Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев

Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:58

2024-08-27T16:58

2024-08-27T18:43

курская аэс

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не может, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Момент очень важный - были предъявлены результаты конкретных атак, и никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.

https://ria.ru/20240827/magate-1968804778.html

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