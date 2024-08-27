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Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 27.08.2024 (обновлено: 18:43 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/aes-1968799048.html
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:58
2024-08-27T18:43
курская аэс
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская область
курчатов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не может, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Момент очень важный - были предъявлены результаты конкретных атак, и никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
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курская аэс, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская область, курчатов, вооруженные силы украины
Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская область, Курчатов, Вооруженные силы Украины
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев

Лихачев: важно, что Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не может, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Момент очень важный - были предъявлены результаты конкретных атак, и никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская областьКурчатовВооруженные силы Украины
 
 
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