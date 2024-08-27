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Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:58
2024-08-27T16:58
2024-08-27T18:43
курская аэс
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рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Очень важно, что главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на Курской АЭС показали результаты атак на станцию, и никакой двусмысленности в том, кто нанес эти удары, быть не может, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24"."Момент очень важный - были предъявлены результаты конкретных атак, и никакой двусмысленности, кто нанес эти удары, откуда это прилетело, быть не может в данном случае", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
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Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Лихачев: важно, что Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС