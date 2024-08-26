https://ria.ru/20240826/zhelannoe-1968420666.html
Российские военные рассказали подробности освобождения Желанного в ДНР
Российские военные рассказали подробности освобождения Желанного в ДНР - РИА Новости, 26.08.2024
Российские военные рассказали подробности освобождения Желанного в ДНР
Бойцы группировки российских войск "Центр" рассказали подробности взятия населенного пункта Желанное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T05:07
2024-08-26T05:07
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" рассказали подробности взятия населенного пункта Желанное в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Об освобождении этого поселка городского типа министерство сообщило 21 августа в своей сводке. Как рассказали в ведомстве, бойцы заходили в поселок мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из городских укреплений. "Противник очень боится близкого контакта, при возможности начинает отходить. Стрелкотни он боится, старается работать с расстояния - дронами-камикадзе, при личном контакте он не справляется", - рассказал командир штурмового взвода с позывным "Топор". В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ, в том числе немецкий танк Leopard, бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства. В ходе наступления было уничтожено множество дронов ВСУ различного типа, в том числе больших промышленных гексакоптеров, переделанных под военные цели. Военнослужащие рассказали, в частности, как за два дня практически в одном и том же месте на российских минах подорвались две БМП Bradley. Впечатлениями поделился связист с позывным "Фиксик", которому выпала честь водрузить российский триколор на телебашню. "Эмоции были бешеные, особенно когда дроны летают и минометы работают. На дроны сильно не обращал внимания, так как пацаны помогали, прикрывали меня снизу, с ружьями, с автоматами наготове стояли. Залез, адреналина получил. Все сделал, выполнил задачу, спустился", - сказал боец.
https://ria.ru/20240826/konstantinovka-1968420149.html
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Российский боец: "Противник очень боится близкого контакта"
"Противник очень боится близкого контакта". Бойцы группировки российских войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Желанное в ДНР.
2024-08-26T05:07
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали подробности освобождения Желанного в ДНР
Бойцы группировки войск "Центр" рассказали подробности взятия Желанного в ДНР
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Центр" рассказали подробности взятия населенного пункта Желанное в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Об освобождении этого поселка городского типа министерство сообщило 21 августа в своей сводке.
Как рассказали в ведомстве, бойцы заходили в поселок мелкими группами под прикрытием расчетов БПЛА с постоянным взаимодействием с артиллерийскими расчетами, авиацией и другими подразделениями. Мощную огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из городских укреплений.
"Противник очень боится близкого контакта, при возможности начинает отходить. Стрелкотни он боится, старается работать с расстояния - дронами-камикадзе, при личном контакте он не справляется", - рассказал командир штурмового взвода с позывным "Топор".
В ходе боев военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники ВСУ
, в том числе немецкий танк Leopard, бронированные машины пехоты и бронетранспортеры западного производства. В ходе наступления было уничтожено множество дронов ВСУ различного типа, в том числе больших промышленных гексакоптеров, переделанных под военные цели. Военнослужащие рассказали, в частности, как за два дня практически в одном и том же месте на российских минах подорвались две БМП Bradley.
Впечатлениями поделился связист с позывным "Фиксик", которому выпала честь водрузить российский триколор на телебашню.
"Эмоции были бешеные, особенно когда дроны летают и минометы работают. На дроны сильно не обращал внимания, так как пацаны помогали, прикрывали меня снизу, с ружьями, с автоматами наготове стояли. Залез, адреналина получил. Все сделал, выполнил задачу, спустился", - сказал боец.