https://ria.ru/20240826/zhara-1968610762.html

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник - РИА Новости, 26.08.2024

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник

Сильная жара, 30 градусов в дневное время ожидаются в столице 27 августа, сообщает ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:09

2024-08-26T20:09

2024-08-26T20:09

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сильная жара, 30 градусов в дневное время ожидаются в столице 27 августа, сообщает ГУ МЧС по Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, дневные часы 27 августа в Москве ожидается сильная жара 30 градусов. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии