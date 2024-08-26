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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник - РИА Новости, 26.08.2024
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник
Сильная жара, 30 градусов в дневное время ожидаются в столице 27 августа, сообщает ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:09
2024-08-26T20:09
2024-08-26T20:09
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сильная жара, 30 градусов в дневное время ожидаются в столице 27 августа, сообщает ГУ МЧС по Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, дневные часы 27 августа в Москве ожидается сильная жара 30 градусов. В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Экология в России
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре во вторник
МЧС: в Москве 27 августа ожидается сильная жара — 30 градусов в дневное время