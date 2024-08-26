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Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Российские силы нанесли по Украине одни из самых мощных массированных ударов, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:56
2024-08-26T13:56
2024-08-26T13:56
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские силы нанесли по Украине одни из самых мощных массированных ударов, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Это был один из самых крупнейших ударов — комбинированный", — сказал он.Кроме того, Зеленский подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории Украины.В понедельник про это также заявил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.Российские военные 26 августа нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.В Польше подняли в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, сергей лебедев, ивано-франковск, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Сергей Лебедев, Ивано-Франковск, Политика
Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Зеленский назвал массированные удары России по Украине одними из самых мощных