Рейтинг@Mail.ru
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/zaverbovannyy-1968524798.html
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой - РИА Новости, 26.08.2024
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:40
2024-08-26T14:40
происшествия
россия
курганская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО украинской разведке, мужчина арестован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ. По данным пресс-службы, обвиняемый был завербован украинской военной разведкой в 2023 году. За деньги он собирал и передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне СВО, информация на момент передачи являлась актуальной и могла нанести ущерб обороноспособности государства. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 23-летний житель Курганской области. Курганским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, вину в содеянном он признал полностью", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
https://ria.ru/20240730/kahovka-1962865280.html
россия
курганская область
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курган
Происшествия, Россия, Курганская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курган
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой

В Курганской области арестовали мужчину, завербованного украинской разведкой

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО украинской разведке, мужчина арестован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ.
По данным пресс-службы, обвиняемый был завербован украинской военной разведкой в 2023 году. За деньги он собирал и передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне СВО, информация на момент передачи являлась актуальной и могла нанести ущерб обороноспособности государства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Житель Ингушетии получил пять лет колонии за попытку госизмены
7 февраля, 18:50
«
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 23-летний житель Курганской области. Курганским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, вину в содеянном он признал полностью", - говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Задержанный за экстремизм житель Новой Каховки оказался агентом СБУ
30 июля, 10:41
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала