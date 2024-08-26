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Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой - РИА Новости, 26.08.2024
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:40
2024-08-26T14:40
2024-08-26T14:40
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курганская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО украинской разведке, мужчина арестован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ. По данным пресс-службы, обвиняемый был завербован украинской военной разведкой в 2023 году. За деньги он собирал и передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне СВО, информация на момент передачи являлась актуальной и могла нанести ущерб обороноспособности государства. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 23-летний житель Курганской области. Курганским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, вину в содеянном он признал полностью", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html
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происшествия, россия, курганская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курган
Происшествия, Россия, Курганская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курган
Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой
В Курганской области арестовали мужчину, завербованного украинской разведкой