https://ria.ru/20240826/zaverbovannyy-1968524798.html

Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой

Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой - РИА Новости, 26.08.2024

Под Курганом задержали жителя, завербованного украинской разведкой

Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:40

2024-08-26T14:40

2024-08-26T14:40

происшествия

россия

курганская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курган

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Управление ФСБ России по Курганской области задержало 23-летнего местного жителя, который передавал информацию о дислокации российских войск в зоне СВО украинской разведке, мужчина арестован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ. По данным пресс-службы, обвиняемый был завербован украинской военной разведкой в 2023 году. За деньги он собирал и передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих Вооруженных сил РФ в зоне СВО, информация на момент передачи являлась актуальной и могла нанести ущерб обороноспособности государства. "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), задержан 23-летний житель Курганской области. Курганским городским судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, вину в содеянном он признал полностью", - говорится в сообщении. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

https://ria.ru/20240730/kahovka-1962865280.html

россия

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происшествия, россия, курганская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курган