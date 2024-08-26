Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 480 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*.
"Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", 10 автомобилей", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены пять украинских гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.
* Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ