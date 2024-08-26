https://ria.ru/20240826/zapad-1968479530.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 480... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:02

2024-08-26T12:02

2024-08-26T12:09

специальная военная операция на украине

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макеевка

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад и отразила четыре контратаки, потери противника составили до 480 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 67-й, 115-й, 116-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила четыре контратаки подразделений 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*."Потери противника составили до 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", 10 автомобилей", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы были поражены пять украинских гаубиц, в том числе М198, две М777 производства США и две FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Также уничтожены три полевых склада боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.* Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

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харьковская область

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, харьковская область, макеевка, вооруженные силы украины