Уровень загрязнения у ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с Чернобылем
Guardian сообщила о сравнимом с ЧАЭС загрязнении ядерного объекта в Лос-Аламосе
© AP Photo / Jae C. HongЛос-Аламосская национальная лаборатория, штат Нью-Мексико, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Лос-Аламосская национальная лаборатория, штат Нью-Мексико, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Уровень загрязнения плутонием окрестностей ядерного объекта в американском Лос-Аламосе сравним с уровнем, который наблюдается вблизи Чернобыльской АЭС, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование ученого университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.
"Содержание плутония в... каньоне (куда Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года) и вокруг него... сравнимо с тем, что обнаружено... на месте Чернобыльской ядерной катастрофы", - пишет издание.
Как отмечает газета, впоследствии власти США потратили по меньшей мере 2 миллиарда долларов на восстановительные работы в этом каньоне, который к 1980-м годам, по данным правительства, был приведен в соответствие с федеральными стандартами. Затем землю передали округу Лос-Аламос, эта территория стала популярной среди мотоциклистов и бегунов.
"Непосредственная опасность для тех, кто пользуется тропами (в районе), находится на низком уровне", - указывает издание. Однако Кеттерер предупреждает, что плутоний может содержаться в воде, попадающей в Рио-Гранде, а оттуда - в еду. Плутоний также может далеко распространиться через пепел при лесных пожарах.
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