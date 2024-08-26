https://ria.ru/20240826/zaes-1968499955.html

На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок

На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок - РИА Новости, 26.08.2024

На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок

Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ провел мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС, проверка не... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:17

2024-08-26T13:17

2024-08-26T13:17

днепр (город)

энергодар

европа

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

магатэ

запорожская аэс

технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ провел мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС, проверка не выявила влияющих на безопасность недостатков, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора совместно с представителями МАГАТЭ проведен мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении. Радиационная обстановка на площадке в норме, отметили в ведомстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html

https://ria.ru/20240404/zaes-1937760695.html

днепр (город)

энергодар

европа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), энергодар, европа, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), магатэ, запорожская аэс, технологии