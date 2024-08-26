https://ria.ru/20240826/zaes-1968499955.html
На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок
На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок - РИА Новости, 26.08.2024
На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок
Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ провел мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС, проверка не... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:17
2024-08-26T13:17
2024-08-26T13:17
днепр (город)
энергодар
европа
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
магатэ
запорожская аэс
технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ провел мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС, проверка не выявила влияющих на безопасность недостатков, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора совместно с представителями МАГАТЭ проведен мониторинг эксплуатационного состояния оборудования реакторной установки энергоблока №3 Запорожской АЭС. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении. Радиационная обстановка на площадке в норме, отметили в ведомстве. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html
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РИА Новости
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днепр (город), энергодар, европа, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), магатэ, запорожская аэс, технологии
Днепр (город), Энергодар, Европа, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Технологии
На Запорожской АЭС проверили оборудование одной из реакторных установок
На Запорожской АЭС провели проверку оборудования реактора третьего энергоблока