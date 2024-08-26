https://ria.ru/20240826/yug-1968478607.html

"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2024

"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделениями "Южной" группировки российских войск в течение суток заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:05

2024-08-26T12:05

2024-08-26T12:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подразделениями "Южной" группировки российских войск в течение суток заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре полевых склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 93-й механизированных, 5-й танковой, 56-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 5-й, 10-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка, Константиновка и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным российского оборонного ведомства, за сутки отражена контратака штурмовой группы 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 570 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, четыре 155-мм гаубицы, в том числе М777 производства США и три FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. За сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность