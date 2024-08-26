https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968625578.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Херсоне

Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:20

2024-08-26T22:20

2024-08-26T22:20

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По информации телеканала, также взрыв прогремел в Харькове. На данный момент в Харьковской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины