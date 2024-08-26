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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Херсоне - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Херсоне

Взрывы прогремели в понедельник в Кременчуге в Полтавской области и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:04

2024-08-26T13:04

2024-08-26T13:04

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кременчуге в Полтавской области и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "24". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области и в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит воздушная тревога. "В Кременчуге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Позднее телеканал сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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