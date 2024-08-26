https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968479908.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Взрывы прогремели в понедельник в Черкасской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:09
2024-08-26T12:09
2024-08-26T12:19
в мире
черкасская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Черкасской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит воздушная тревога. "В Черкасской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:100:1001:851_1920x0_80_0_0_785f06e2c420860752e68c2f14cdb90e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
"Общественное": в Черкасской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы