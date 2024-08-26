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Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968456392.html
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:50
2024-08-26T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Продолжается воздушная тревога… Снова взрывы. На месте работают ГСЧС (государственная служба по ЧС - ред.) и все соответствующие службы", - написал Погуляйко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968440078.html
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в мире, украина, волынская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области

Власти Волынской области сообщили о взрывах после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львовской области
Вчера, 09:44
"Продолжается воздушная тревога… Снова взрывы. На месте работают ГСЧС (государственная служба по ЧС - ред.) и все соответствующие службы", - написал Погуляйко.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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