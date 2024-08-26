https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968456392.html

Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области

Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области

Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:50

2024-08-26T10:50

2024-08-26T10:50

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Продолжается воздушная тревога… Снова взрывы. На месте работают ГСЧС (государственная служба по ЧС - ред.) и все соответствующие службы", - написал Погуляйко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968440078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, волынская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины