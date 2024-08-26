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Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области
Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:50
2024-08-26T10:50
2024-08-26T10:50
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает глава областной военной администрации Юрий Погуляйко в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Продолжается воздушная тревога… Снова взрывы. На месте работают ГСЧС (государственная служба по ЧС - ред.) и все соответствующие службы", - написал Погуляйко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, волынская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщают о повторных взрывах в Волынской области
Власти Волынской области сообщили о взрывах после воздушной тревоги