https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968430021.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком" в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:16

2024-08-26T08:16

2024-08-26T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

кривой рог

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968429779.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

украина

россия

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины