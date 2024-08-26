https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968430021.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком" в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:16
2024-08-26T08:16
2024-08-26T08:16
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении издания. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968429779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Главком": в Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Главком" в Telegram-канале
.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"Взрывы в Кривом Роге
", - говорится в сообщении издания.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Кропивницком Кировоградской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.