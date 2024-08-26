https://ria.ru/20240826/vzryv-1968623282.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:56

2024-08-26T21:56

2024-08-26T21:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, с 20.35 мск в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумская область