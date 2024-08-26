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Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:32
2024-08-26T09:32
2024-08-26T09:37
происшествия
николаевская область
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество", - сообщил Лебедев.
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николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, николаевская область
Происшествия, Николаевская область
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Подполье: в Николаевской области прогремел мощный взрыв в районе подстанции
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество", - сообщил Лебедев.