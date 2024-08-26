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Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 26.08.2024
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09:32 26.08.2024 (обновлено: 09:37 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/vzryv-1968438186.html
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области
Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:32
2024-08-26T09:37
происшествия
николаевская область
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html
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происшествия, николаевская область
Происшествия, Николаевская область
Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области

Подполье: в Николаевской области прогремел мощный взрыв в районе подстанции

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество", - сообщил Лебедев.
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Вчера, 09:26
 
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