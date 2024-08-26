https://ria.ru/20240826/vzryv-1968438186.html

Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области

Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области - РИА Новости, 26.08.2024

Подполье сообщило о мощном взрыве в Николаевской области

Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:32

2024-08-26T09:32

2024-08-26T09:37

происшествия

николаевская область

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел в Николаевской области в районе места, где расположена одна из мощнейших в области подстанций, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

николаевская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, николаевская область