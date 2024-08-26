https://ria.ru/20240826/vysotka-1968566856.html

После атаки БПЛА в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир

После атаки БПЛА в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир - РИА Новости, 26.08.2024

После атаки БПЛА в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир

После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова повреждены 11 квартир, несущие конструкции не пострадали, свет и воду вернули в дом,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:50

2024-08-26T16:50

2024-08-26T16:58

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происшествия

саратов

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова повреждены 11 квартир, несущие конструкции не пострадали, свет и воду вернули в дом, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале.В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома."Продолжается обследование высотки в районе Славянской площади. По информации на данный момент, всего пострадали 11 квартир. Несущие конструкции, предварительно, не пострадали. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение здания. Запущены в работу два лифта из четырех. Выполняется демонтаж свисающих конструкций, уборка прилегающей территории", - написала Мокроусова.

https://ria.ru/20240826/saratov-1968556528.html

саратов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов