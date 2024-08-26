После атаки БПЛА в жилой высотке в Саратове повреждены 11 квартир
После атаки БПЛА в высотке в Саратове повреждены 11 квартир, свет вернули в дом
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
Многоэтажный дом в Саратове, поврежденный в результате атаки беспилотников ВСУ
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотника в 40-этажном жилом комплексе в центре Саратова повреждены 11 квартир, несущие конструкции не пострадали, свет и воду вернули в дом, сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале.
В понедельник губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
"Продолжается обследование высотки в районе Славянской площади. По информации на данный момент, всего пострадали 11 квартир. Несущие конструкции, предварительно, не пострадали. Восстановлено электроснабжение и водоснабжение здания. Запущены в работу два лифта из четырех. Выполняется демонтаж свисающих конструкций, уборка прилегающей территории", - написала Мокроусова.