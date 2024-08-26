https://ria.ru/20240826/vvp-1968470931.html

Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин

Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин - РИА Новости, 26.08.2024

Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин

ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:40

2024-08-26T11:40

2024-08-26T12:30

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%. Уверенно чувствуют себя отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, а предприятия и трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.Также остается сильным потребительский рост. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Как объяснил президент, такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат, который в реальном выражении с учетом инфляции составил 10,1% за январь — май текущего года.Путин отметил, что рост экономики и зарплат позитивно отражается на федеральном бюджете: за первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей, на 36% превысив показатели прошлого года. При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.Говоря о денежно-кредитной политике, Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Он отметил, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с ростом кредитования бизнеса и увеличением задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Президент обратил внимание правительства и ЦБ на необходимость повышения эффективности скоординированных действий по снижению инфляции."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", — указал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому — со стороны граждан, так и инвестиционному — со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Путин отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства."Надо укреплять инфраструктурный каркас, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности для выхода новых отечественных компаний на внутренний и внешний рынки, для расширения торговых кооперационной связей между предприятиями, регионами с зарубежными странами", — указал президент.Путин также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике

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https://ria.ru/20240709/rossija-1958491728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, россия, владимир путин