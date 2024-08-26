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Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин
Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин
ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:40
2024-08-26T11:40
2024-08-26T12:30
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%. Уверенно чувствуют себя отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, а предприятия и трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.Также остается сильным потребительский рост. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Как объяснил президент, такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат, который в реальном выражении с учетом инфляции составил 10,1% за январь — май текущего года.Путин отметил, что рост экономики и зарплат позитивно отражается на федеральном бюджете: за первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей, на 36% превысив показатели прошлого года. При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.Говоря о денежно-кредитной политике, Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Он отметил, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с ростом кредитования бизнеса и увеличением задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Президент обратил внимание правительства и ЦБ на необходимость повышения эффективности скоординированных действий по снижению инфляции."Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", — указал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому — со стороны граждан, так и инвестиционному — со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Путин отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства."Надо укреплять инфраструктурный каркас, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности для выхода новых отечественных компаний на внутренний и внешний рынки, для расширения торговых кооперационной связей между предприятиями, регионами с зарубежными странами", — указал президент.Путин также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике
https://ria.ru/20240607/putin-1951411314.html
https://ria.ru/20240506/rost-1944179422.html
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https://ria.ru/20240803/rossija-1963827973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Российский ВВП вырос на 4,6 процента в первом полугодии, сообщил Путин
Путин сообщил о росте ВВП на 4,6 процента в первом полугодии
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВВП России за первое полугодие вырос на 4,6%, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«
"По оценке за первое полугодие валовый внутренний продукт прибавил 4,6%", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами.
Так, безработица в стране остается на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%. Уверенно чувствуют себя отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, а предприятия и трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы.
Также остается сильным потребительский рост. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Как объяснил президент, такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат, который в реальном выражении с учетом инфляции составил 10,1% за январь — май текущего года.
Путин отметил, что рост экономики и зарплат позитивно отражается на федеральном бюджете: за первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей, на 36% превысив показатели прошлого года. При этом почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов.
Говоря о денежно-кредитной политике, Путин указал, что динамика инфляции в России не замедляется, кредитование растет опережающими темпами несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ. Он отметил, что, по оценкам экспертов, именно ситуация с ростом кредитования бизнеса и увеличением задолженности по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.
Президент обратил внимание правительства и ЦБ на необходимость повышения эффективности скоординированных действий по снижению инфляции.
«
"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", — указал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому — со стороны граждан, так и инвестиционному — со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.
Путин отметил, что власти России опираются на ситуацию в экономике при реализации планов по развитию страны, так как именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства.
«
"Надо укреплять инфраструктурный каркас, развивать цифровые платформы, электронные сервисы для поддержки деловой активности для выхода новых отечественных компаний на внутренний и внешний рынки, для расширения торговых кооперационной связей между предприятиями, регионами с зарубежными странами", — указал президент.
Путин также назвал очень важным, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям в экономике